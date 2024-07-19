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Организую и проведу увлекательное винное мероприятие на вашем празднике
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Компетентно помогу собрать лучшую коллекцию в Вашем бюджете, учитывая Ваши предпочтенияОставить заявку
Привет!
Меня зовут Михаил Петров.
Люблю вино и умею говорить о нем просто, увлекательно и познавательно.
Начал как гурман-любитель, продолжил в 2008 году в школе «Энотрия», и уже 20 лет вино - это моя профессия.
За это время:
- Посетил практически все значимые винодельни страны;
- Поработал во многих виноторговых компаниях (Симпл, Арсенал, МБГ);
- Получил опыт сомелье и кависта;
- Организовал десятки поездок моих клиентов по винодельческим регионам Шампани, Бордо, Тосканы, Венето, северу Италии, Апулии, Сицилии, Краснодарскому краю, Крыму. Самый свежий опыт — винодельческая Сербия;
Но, пожалуй, самое ценное в моём опыте, это винные мероприятия:
- Больше сотни проведённых дегустаций, от «Первая пятёрка Grand Cru Бордо» и «Супер Супертоскана 2016 года», до «Вина Долины Роны в развитии». Ярко, понятно, незабываемо!
- И, конечно, винное казино! Могу сказать без ложной скромности, делаю это ОТЛИЧНО! И для маленьких дружеских компаний, и для больших корпоративных ивентов.
Умею держать аудиторию, понимаю её потребности. Знаний и жизненного опыта (мне 52 года) хватает, чтобы ответить на любой вопрос.
В последнее время расширил спектр мероприятий, которые провожу:
- Винное казино
- Казино игристых вин
- Казино крепких напитков
- Казино виски в разных стилях
- Дегустация на заданную тему
- Цикл дегустаций (минимум 4) «Мир Вина»
- Поездки по винным регионам РФ и не только (компания 6-8 человек)
Буду рад, если Вы воспользуетесь моим опытом и знаниями!
Обещаю, что мероприятие со мной будет ярким, веселым, полезным и запоминающимся!
Да, в центре Москвы.
Можно, но тогда Вам будет не интересно играть. Предлагаю определить тему и бюджет, а выбор вин - моя компетенция.
Непосредственно на площадке нужно 20 -30 минут.
Дегустационные Ridel.
Брать их с собой, я поставлю их в команду с другими гостями и все получат знания и удовольствие от игры.
Нет. Цена больше зависит от выбора вин. Винное казино проходит до последнего заданного вопроса.
Да.
Москва и МО включено в стоимость проведения. Если дальше, то транспортные оплачиваются отдельно.
Знания, удовольствие от процесса и победы. Если есть желание отметить победителя чем либо материальным, то это обговаривается заранее.
Михаил Петров, опытный сомелье крепких напитков и вин предлагает уникальный развлекательный формат дегустаций, который позволит не только повысить свой уровень знаний в винах и крепких напитках, но и провести время с друзьями в самой необычной и веселой атмосфере или познакомиться с новыми людьми. Это формат дегустации-казино.
Мероприятия с дегустацией вин или крепких напитков в формате казино — это нечто большее, чем просто встреча за бокалом вина. Это возможность погрузиться в увлекательный мир виноделия, проявить свою интуицию и знания, а также провести время в кругу друзей или коллег, наслаждаясь лучшими сортами вина. Михаил Петров, обладая исключительными знаниями о вине и опытом проведения дегустационных мероприятий, делает каждый вечер уникальным.
Играя в винное казино с Михаилом Петровым, гости смогут не только весело провести время, но и значительно расширить свои знания о винах, научиться различать тонкости вкусов и ароматов, а также получить настоящее эстетическое удовольствие от процесса дегустации.
Одним из ключевых моментов каждого тура являются дегустации, которые проводятся прямо на месте производства. Михаил Петров, как профессиональный сомелье, организует дегустационные сессии таким образом, чтобы гости смогли в полной мере оценить разнообразие вкусов и ароматов предлагаемых напитков. Он объясняет, как правильно дегустировать вино или крепкие напитки, раскрывает секреты вкусовых нюансов, а также делится интересными фактами о каждом напитке.
Запишитесь на мероприятие уже сегодня и подарите себе, близкому или друзьям самый необычный и интересный праздник, развлечение, которое запомнится надолго.