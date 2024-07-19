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    Погружение в изысканный мир виноделия

    Организую и проведу увлекательное винное мероприятие на вашем празднике

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    Виды мероприятий

    Мероприятие

    Винное казино

    от 1 500 руб/чел

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    Мероприятие

    Дегустации вин

    от 5 000 руб/чел

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    Мероприятие

    Винные туры

    от 50 000 руб/чел

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    Создание эксклюзивной коллекции

    Компетентно помогу собрать лучшую коллекцию в Вашем бюджете, учитывая Ваши предпочтения

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    Обо мне

    Привет!
    Меня зовут Михаил Петров.
    Люблю вино и умею говорить о нем просто, увлекательно и познавательно.
    Начал как гурман-любитель, продолжил в 2008 году в школе «Энотрия», и уже 20 лет вино - это моя профессия.
    За это время:
    - Посетил практически все значимые винодельни страны;
    - Поработал во многих виноторговых компаниях (Симпл, Арсенал, МБГ);
    - Получил опыт сомелье и кависта;
    - Организовал десятки поездок моих клиентов по винодельческим регионам Шампани, Бордо, Тосканы, Венето, северу Италии, Апулии, Сицилии, Краснодарскому краю, Крыму. Самый свежий опыт — винодельческая Сербия;

    Но, пожалуй, самое ценное в моём опыте, это винные мероприятия:
    - Больше сотни проведённых дегустаций, от «Первая пятёрка Grand Cru Бордо» и «Супер Супертоскана 2016 года», до «Вина Долины Роны в развитии». Ярко, понятно, незабываемо!
    - И, конечно, винное казино! Могу сказать без ложной скромности, делаю это ОТЛИЧНО! И для маленьких дружеских компаний, и для больших корпоративных ивентов.
    Умею держать аудиторию, понимаю её потребности. Знаний и жизненного опыта (мне 52 года) хватает, чтобы ответить на любой вопрос.
    В последнее время расширил спектр мероприятий, которые провожу:
    - Винное казино
    - Казино игристых вин
    - Казино крепких напитков
    - Казино виски в разных стилях
    - Дегустация на заданную тему
    - Цикл дегустаций (минимум 4) «Мир Вина»
    - Поездки по винным регионам РФ и не только (компания 6-8 человек)

    Буду рад, если Вы воспользуетесь моим опытом и знаниями!
    Обещаю, что мероприятие со мной будет ярким, веселым, полезным и запоминающимся!

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    Наши мероприятия

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    Винное казино в рамках проведения выставки "Скрепка 2024"

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    Винное казино для корпоративных клиентов компании БКС

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    Винное казино в рамках частного дня рождения ресторан "Берег"

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    Дегустация для частных клиентов в рамках вечеринки "Великий Гэтсби"

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    Винное казино в рамках корпоратива ресторан "Батлер"

    Часто задаваемые вопросы

    Да, в центре Москвы.

    Можно, но тогда Вам будет не интересно играть. Предлагаю определить тему и бюджет, а выбор вин - моя компетенция.

    Непосредственно на площадке нужно 20 -30 минут.

    Дегустационные Ridel.

    Брать их с собой, я поставлю их в команду с другими гостями и все получат знания и удовольствие от игры.

    Нет. Цена больше зависит от выбора вин. Винное казино проходит до последнего заданного вопроса.

    Да.

    Москва и МО включено в стоимость проведения. Если дальше, то транспортные оплачиваются отдельно.

    Знания, удовольствие от процесса и победы. Если есть желание отметить победителя чем либо материальным, то это обговаривается заранее.

    Михаил Петров, опытный сомелье крепких напитков и вин предлагает уникальный развлекательный формат дегустаций, который позволит не только повысить свой уровень знаний в винах и крепких напитках, но и провести время с друзьями в самой необычной и веселой атмосфере или познакомиться с новыми людьми. Это формат дегустации-казино.

    Преимущества винного казино

    1. Развлекательный и познавательный формат — винное казино не только развлекает, но и обучает. Участники узнают много нового о винах, их истории и производственных техниках, открывая для себя множество интересных фактов. Это отличный способ сделать вечер не только приятным, но и познавательным.
    2. Индивидуальный подход — программа дегустации подбирается с учетом предпочтений гостей. Михаил Петров предлагает вина, соответствующие уровню знаний и вкусам участников, будь то начинающие любители или опытные винные энтузиасты.
    3. Интерактивное участие — гости не просто дегустируют вино, но и активно участвуют в процессе. Играя в винное казино, они развивают свои вкусовые и ароматические навыки, получая возможность соревноваться друг с другом и выигрывать символические призы.
    4. Создание незабываемой атмосферы — под руководством Михаила Петрова вечер превращается в праздник винного искусства. Это идеальный формат для тех, кто хочет совместить веселье с интеллектуальным удовольствием.

    Почему стоит попробовать винное казино или казино крепких напитков?

    Мероприятия с дегустацией вин или крепких напитков в формате казино — это нечто большее, чем просто встреча за бокалом вина. Это возможность погрузиться в увлекательный мир виноделия, проявить свою интуицию и знания, а также провести время в кругу друзей или коллег, наслаждаясь лучшими сортами вина. Михаил Петров, обладая исключительными знаниями о вине и опытом проведения дегустационных мероприятий, делает каждый вечер уникальным.

    Играя в винное казино с Михаилом Петровым, гости смогут не только весело провести время, но и значительно расширить свои знания о винах, научиться различать тонкости вкусов и ароматов, а также получить настоящее эстетическое удовольствие от процесса дегустации.

    Дегустации под руководством Михаила Петрова

    Одним из ключевых моментов каждого тура являются дегустации, которые проводятся прямо на месте производства. Михаил Петров, как профессиональный сомелье, организует дегустационные сессии таким образом, чтобы гости смогли в полной мере оценить разнообразие вкусов и ароматов предлагаемых напитков. Он объясняет, как правильно дегустировать вино или крепкие напитки, раскрывает секреты вкусовых нюансов, а также делится интересными фактами о каждом напитке.

    1. Вина — участники смогут попробовать различные сорта вин: от легких белых до насыщенных красных, а также уникальные терруарные вина, производимые в ограниченных объемах. Вина будут сопровождаться объяснениями о их происхождении, методах виноделия и особенностях выдержки.
    2. Крепкие напитки — для тех, кто предпочитает крепкие алкогольные изделия, такие как виски, бренди или коньяк, Михаил Петров проведет дегустации редких и уникальных сортов напитков, которые невозможно найти на полках магазинов. Участники узнают, как различить ароматы дубовой выдержки, фруктовые и пряные ноты, а также оценить баланс и сложность каждого напитка.
    3. Шампанские и игристые вина — специальные туры на шампанские и игристые заводы позволят гостям насладиться свежими и искрящимися напитками, такими как шампанское, просекко или кристально чистая кавы. Участники смогут попробовать разнообразие стилей игристых вин — от сухих до сладких, от классических до экстравагантных.

    Запишитесь на мероприятие уже сегодня и подарите себе, близкому или друзьям самый необычный и интересный праздник, развлечение, которое запомнится надолго.